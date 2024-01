Unes esposes dels Mossos d'Esquadra

Dijous passat, agents dels Mossos d'Esquadra van detenir un menor d'edat per presumptament assaltar una professora amb una navalla per robar-li el cotxe, segons ha informat El Segre. La víctima va ser abordada després de concloure la jornada laboral al col·legi Mater Salvatoris, tot i que cal destacar que l'individu no estudiava en aquest centre educatiu. Al jove se li imputen delictes de robatori amb violència i intimidació, a més d?un delicte contra la seguretat en el trànsit.

Els fets van tenir lloc després de les 17.00 hores de dijous de la setmana passada, quan la professora sortia del centre educatiu i es dirigia al cotxe aparcat a l'exterior. Quan ja era a dins, el jove se li va acostar demanant-li indicacions, cosa que només va ser un parany perquè la conductora obrís la porta i el menor l'amenacés amb una navalla.

Tot seguit, li va exigir que sortís del cotxe i li donés les claus, ordre que va obeir per la por que sentia, i va marxar amb el vehicle.

La víctima va alertar els Mossos sobre els fets, cosa que va portar al desplegament d'un dispositiu policial. La patrulla va localitzar un cotxe accidentat contra un pal, el qual pertanyia a la professora. Els agents van procedir a la identificació de diversos joves presents a les rodalies, i gràcies a la descripció proporcionada per la professora, en van detenir un com a presumpte autor del delicte.

L'adolescent va ser posat a disposició del seu representant legal després de declarar a la comissaria, amb l'obligació de comparèixer davant la Fiscalia de Menors quan sigui requerit. En resposta a l'assalt, la Guàrdia Urbana ha intensificat la vigilància a l'estacionament del centre a la zona de la partida Pla de Montsó.