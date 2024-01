Imatge de fitxer d'un mòbil

El Jutjat de Menors número u de Sevilla ha condemnat un adolescent de 17 anys d'edat a 55 hores de serveis en benefici de la comunitat per un delicte contra la intimitat, comès en esqueixar el compte corporatiu de Google d'una professora del seu institut de Gines, a qui ell i els seus pares hauran d'indemnitzar amb mil euros.

En una sentència emesa el 13 de novembre passat, aquesta instància judicial declara provat, de conformitat amb el menor inculpat, que ha reconegut els fets, que "des del 14 de febrer fins al 5 d'abril de l'any 2022, sense consentiment i violant les mesures de seguretat pertinents", el mateix "va accedir des del seu telèfon mòbil en nombroses ocasions al compte drive/núvol virtual vinculat al compte de Google corporatiu el titular del qual és la seva professora, on aquesta emmagatzema informació tant de caràcter personal com corporativa".

A la vista, segons la sentència, el menor "va manifestar ser l'autor dels fets i va mostrar la seva conformitat amb la mesura sol·licitada pel Ministeri Fiscal" per a ell, en aquest cas "la mesura de 55 hores de prestació de serveis en benefici de la comunitat, amb la finalitat que comprengui que va actuar de forma incorrecta, que mereix el retret de la societat, que els fets comesos són greus, que s'han causat perjudicis a una persona de manera injustificada i que la prestació de serveis que se li exigeix en benefici de la comunitat constitueix un acte de reparació justa".

Per això, el Jutjat de Menors número u de Sevilla condemna l'adolescent a 55 hores de serveis en benefici de la comunitat per un delicte contra la intimitat, així com a una indemnització de mil euros a favor de la professora, en concepte de dany moral , quantia que hauran de pagar el menor i els seus pares de forma conjunta i solidària.

Fran Peláez, advocat del despatx sevillà PenalTech i professional que ha defensat els interessos de la professora en aquest cas, ha manifestat que "aquest tipus de delictes tecnològics són extremadament difícils de perseguir per la seva complexitat a l'hora d'identificar l'autor dels fets". En aquest cas concret, "es va deduir que l´intrús podia ser algú de l´entorn de l´educadora que estigués interessat en el tipus d´informació que guarda aquella al núvol".

Per tant, davant aquest escenari confús, "només hi havia la possibilitat d'identificar l'autor dels fets a través de l'adreça IP que podria identificar un dispositiu a Internet o en una xarxa local", segons explica el lletrat expert en delictes informàtics.