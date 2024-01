Mossos d'Esquadra / EuropaPress

Els sis mossos --cinc agents i un caporal-- que al setembre van acceptar un any de presó al reconèixer una agressió amb motius racistes a Sant Feliu Sasserra (Barcelona) el gener del 2019 han estat expulsats del cos policial aquest dimarts.

L'executòria del jutge no va arribar a la Conselleria d'Interior de la Generalitat fins divendres passat, i la secretària general d'Interior, Tamara Garcia, i el director dels Mossos, Pere Ferrer, la van signar dilluns, segons ha avançat 'Nació Digital '.

SOS Racisme va criticar dijous passat que els sis agents seguien en actiu després de reconèixer l?agressió i acceptar la pena de presó i una multa de 300 euros i el pagament d?una indemnització de 80.000 euros al denunciant.

COPS, INSULTS I UN TRET A L'AIRE



Amb aquesta sentència de conformitat, els sis mossos van reconèixer que van anar a un pis que estava ocupat, allà van trobar el denunciant i "ho van empènyer i escopir, a continuació li van propinar cops al cap i puntades de peu als costats, mentre li llançaven bosses d'escombraries i li deixaven anar insults de caràcter racista".

Un dels agents va fer un xut a l'aire per espantar-lo i després li va dir: "He fallat, si no, et rebento. T'he disparat, eh!"; després el van detenir per un presumpte delicte contra la salut pública i, estant emmanillat, el van seguir copejant i insultant.

Entre altres expressions, el van anomenar 'Kunta', en al·lusió al personatge fictici 'Kunta Kinte', un esclau de pell negra, i també: "Hi ha dues maneres, o emmanillat o inconscient i et porten a l'ambulància, és l'única, jo només conec aquests tipus d?immobilització. Ara, que si tu em dius la segona manera, jo estic encantat, eh".