Agents de la Policia Nacional han detingut dos homes a la localitat alacantina de Dénia acusats d'apunyalar un amic al pensar que els havia sostret 300 euros. Finalment van ser els arrestats els que van sostreure al ferit 70 euros, segons ha informat Prefectura en un comunicat.

Patrulles de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Dénia van ser requerides de matinada en un domicili per una possible baralla. Quan van arribar al lloc es van trobar amb molta sang al passadís de l'habitatge, al bany, a la cuina ia alguna de les habitacions.

La sang era d'un jove de 29 anys , de nacionalitat marroquina, que es trobava semidespullada amb una tovallola posada i que havia rebut una punxada amb un ganivet al costat esquerre a l'altura del melic. Estava acompanyat per dos joves més que l'estaven ajudant i que en un primer moment no semblaven saber gaire del que havia passat. Un d aquests joves era el propietari de la casa.

La patrulla de Policia Nacional va iniciar una atenció ràpida sobre el ferit prenent mesures necessàries per a la protecció dels presents i va sol · licitar la presència d' una ambulància amb facultatiu mèdic . Va tapar la ferida sagnant que presentava l'home a l'abdomen.

Dins de les primeres manifestacions que va relatar la víctima, es va poder adquirir molt poca informació ja que estava atordida. El seu testimoni era vague i amb certes llacunes que no deixaven entendre als agents el que havia passat. No obstant, sí que va poder donar senyals de l'instrument que havien utilitzat per agredir-lo.

En una primera inspecció investigativa, la Policia Nacional va poder recuperar el ganivet que es va fer servir per cometre l'il·lícit, el qual fa aproximadament uns 12 centímetres. També es va fer un seguiment exhaustiu sobre la salut de la víctima, que va ser traslladada a l'hospital amb pronòstic greu i intervinguda d'urgència per poder conèixer l'abast de les lesions que presentava. Posteriorment va ser ingressada a l'UCI de l'hospital fins que se'n va estabilitzar la situació sanitària.

ACTUACIÓ D'EQUIPS INVESTIGATIUS



La Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de Policia Nacional de Dénia es va fer càrrec de la investigació. Agents de policia es van desplaçar fins a l'hospital per sentir en declaració la víctima.

A les seves manifestacions va indicar que dies enrere, un amic seu i amo de la casa on van passar els fets, va tenir un problema mèdic i va haver de ser assistit d'urgència. El seu amic li va deixar les seves pertinences perquè les guardés i se les tornés quan sortís de l'hospital.

Quan li va tornar les seves pertinences, el seu amic el va culpar del furt de 300 euros que haurien d'estar a la seva cartera i ja no hi eren. Per aquest motiu van començar una discussió força forta, on va ser intimidat en un primer moment fins a treure-li 70 euros que la víctima portava en una bossa.

La discussió va augmentar en intensitat fins que van arribar a agredir-se. Com que la defensa de la víctima semblava més eficaç que la de l'autor de la punyalada, un tercer home va prendre part a la baralla, agredint també la víctima.

Els agents de la Policia Nacional de Policia Judicial van realitzar les diligències oportunes i van poder descobrir que els autors van ser els dos homes que acompanyaven la víctima quan la patrulla va intervenir en primera instància al domicili.

Els detinguts van agredir la víctima i en un moment donat, un d'ells el va apunyalar amb un ganivet. Quan els dos agressors van veure com havia acabat la situació i per por que la víctima pogués perdre la vida, van decidir trucar a la policia.

La Policia Nacional va detenir aquests dos joves pels delictes de robatori amb violència i homicidi en grau de temptativa. També va localitzar un testimoni que es trobava en el moment dels fets al domicili però que va sortir fugint quan va començar la baralla, el qual va ser sentit en declaració en condició d'investigat.

Els joves detinguts tenien 22 i 25 anys, un era espanyol i l'altre de nacionalitat romanesa. L'autor material de l'apunyalament tenia diferents antecedents per fets violents, sent considerat pels agents de la Policia Nacional com un home potencialment perillós.