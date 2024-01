Foto: Zaratán

El Club Esportiu Zaratán (Valladolid) llueix un llaç negre al logo en senyal de dol per la mort d'un cadet de l'entitat després de sentir-se indisposat aquest dimecres mentre s'entrenava.

El mort, de 15 anys i veí de la vila, participava aquest dimecres a la tarda en un entrenament amb el seu equip, el Cadet B de Zaratán, quan va començar a sentir-se indisposat i així ho va fer saber als seus entrenadors.

Inicialment, el menor va ser atès pel segon entrenador i l'entrenador de porters, Manuel Gallego, en la creença que es tractava d'una mera indisposició, si bé davant dels marejos que patia es va sol·licitar ajuda al coordinador de Futbol 7 , Juan José Fernández , que es trobava als voltants, i al final, cap a les 20.55 hores, es va optar per traslladar-lo en una furgoneta particular fins al Centre de Salut de la localitat, on moriria poc després.

"Vam pensar que podia ser un tall de digestió o una baixada de sucre, però quan es va començar a tocar l'estern i dir-nos que sentia un formigueig a les mans vam decidir portar-lo corrent fins al centre de salut", ha explicat, en declaracions a Europa Press, Juan José Fernández, que ha mostrat la seva consternació davant de la tràgica notícia i ha traslladat el pesar i l'entitat a familiars i amics del menor.

El mort era veí de la localitat, havia militat de ben petit al Cuadrón i posteriorment havia jugat al CD Laguna i aquest mateix any s'havia incorporat al CD Zaratán i jugava al Cadet B.

Davant del que ha passat, l'entitat ha acordat suspendre els entrenaments de tots els seus equips fins dilluns i els partits que disputaria aquest cap de setmana.