Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena, al costat d'un vehicle oficial

La Guàrdia Civil estudia com a principal hipòtesi l'ajust de comptes per un deute relacionat amb una estafa amorosa com a principal hipòtesi dels assassinats dels tres germans d'edat avançada, els cadàvers dels quals han estat trobat dijous passat en un habitatge de Morata de Tajuña.

Des de l'entorn de la família de les víctimes --dos germans de 68 i 70 anys i un germà de 70-- han explicat als agents que fa almenys un lustre les germanes havien contactat amb dos suposats militars, amb els quals en van entaular una relació pseudoamorosa a distància.

Passat un temps, un dels presumptes militars els va informar que l'altre havia mort i que necessitava una quantitat important de diners per poder cobrar una herència. Des d'aleshores, una de les mortes va començar a enviar diners al compte del seu 'nòvio' Edward, que no parava de demanar-li cada cop més quantitats amb diverses excuses.

Tot i que amics i familiars els van alertar que havien caigut en les anomenades 'estafes amoroses', les germanes insistien que el romanç era veritable mentre s'endeutaven per satisfer les demandes del suposat amant, arribant a demanar diners a diversos coneguts.

Els investigadors creuen que podrien haver demanat diners a la persona equivocada, que ha volgut liquidar el deute acabant amb les seves vides. De fet, els veïns parlen que fa un temps un home va anar amb un matxet a casa seva a exigir-los que els tornessin diners.

LA TROBALLA DELS COSSOS

Els veïns van alertar fa uns dies l'Ajuntament de la localitat que feia un mes que no veien els germans, molt coneguts al municipi perquè participaven en moltes activitats socials i culturals. Al principi pensaven que se n'havien anat de vacances, però com que no responien a trucades i missatges es van alertar.

Dilluns la Policia Local va procedir a la confecció de les diligències judicials inicials, en coordinació amb el lloc de la Guàrdia Civil del lloc de la localitat. Així, van iniciar gestions amb el Jutjat d'Instrucció d'Arganda del Rey, que va remetre l'ordre judicial d'entrada a l'immoble, situat a l'avinguda d'Espanya número 18.

Així, a les 11.30 hores d'aquest dijous efectius de l'Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Arganda van fer una entrada en un domicili, amb autorització judicial, trobant els tres cadàvers. Es trobaven "parcialment cremats, apilats i amb restes de sang", han indicat les mateixes fonts.

El jutge de guàrdia ja ha procedit aquesta tarda aixecament dels cadàvers, que seran sotmesos a la corresponent autòpsia previsiblement demà divendres a l'Institut de Medicina Legal de Valdebebas per conèixer les causes concretes de les morts.

Els cossos ja es trobaven en procés de descomposició. Agents de la Científica i Homicidis de la Guàrdia Civil, que s'encarreguen de la investigació, han recollit nombrosos vestigis i proves a la casa i parlen amb familiars i veïns dels difunts. Les dues dones feia uns quants anys que eren jubilades i el germà patia una discapacitat.

La casa on els van trobar, les persianes del qual estaven baixades, era la seva segona residència. Tenien altres vivendes a Espanya, que podrien haver venut per satisfer les peticions del suposat amant o dels deutors, cosa que hauran d'examinar els investigadors.

L'Ajuntament de Morata de Tajuña ha decretat tres dies de dol oficial en què les banderes dels edificis públics onejaran a mig pal per la mort dels tres veïns trobats avui sense vida al seu domicili. I han donat el seu "sentit condol" a familiars i amics de les víctimes.