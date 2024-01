Cotxe patrulla de Guàrdia Civil / EuropaPress

La Guàrdia Civil , dins de la seva activitat habitual als grups de treball d'Europol, ha detingut a Madrid un pare de 32 anys acusat d'agredir sexualment de la seva filla de 6 mesos després de localitzar-se un vídeo que va compartir per Internet, ha informat la Comandància de la Guàrdia Civil en un comunicat.

Una edició recent del Task Force d'Identificació de Víctimes d'agressió sexual de menors (VIDTF) s'ha saldat amb la localització de tres menors d'edat sotmesos a abusos sexuals, així com a la detenció de dos agressors; una víctima i el seu agressor corresponen a la tasca duta a terme per la Guàrdia Civil.

La investigació es va iniciar després de localitzar i visualitzar, per part d'especialistes en la investigació tecnològica d'agressions sexuals de menors, un vídeo que circulava en fòrums pedòfils en què un home, suposadament de nacionalitat espanyola, lligava i agredia sexualment un nadó.

Fruit de les investigacions, la Guàrdia Civil va detenir a la província de Madrid un home de 32 anys, que suposadament agredia sexualment de la seva filla de menys d'un any, gravant aquestes accions i compartint-les a través d'Internet.

PRIORITAT IMMEDIATA

A la vista del perill real i imminent per a la víctima, els agents van efectuar l'anàlisi de les característiques del vídeo mitjançant l'ús de eines tècniques sofisticades, bases de dades policials i col·laboració internacional, cosa que va permetre identificar plenament tant agressor com víctima.

Atesa la gravetat dels fets i per tal de salvaguardar la integritat física de la víctima, es va efectuar l'entrada i el registre al domicili de l'autor, on es va procedir a la seva detenció ia la protecció immediata del nadó , víctima de diversos delictes de agressió sexual.

Els agents encarregats d'aquesta investigació van arribar a analitzar més de 120 gigabytes d'informació del material intervingut al detingut en 24 hores , i van poder localitzar centenars d'arxius d'explotació sexual de menors, tant al seu ordinador portàtil com al dispositiu de telefonia mòbil.

Entre tota aquesta informació analitzada, es van trobar diversos arxius d'agressions sexuals sobre la pròpia filla del detingut, comprovant que havien estat continuades en el temps.

De manera paral·lela, després d'informar dels fets a la mare de la víctima, aquesta va reconèixer la seva filla i el seu marit, pare de la menor, al vídeo origen de la investigació, identificant a més l'habitació on es van produir els fets com l'actual domicili familiar. L'autoritat judicial va acordar la presó preventiva del detingut fins a la celebració del judici pels fets investigats.

IDENTIFICACIÓ DE VÍCTIMES

Des del 2014, Europol reuneix periòdicament experts en identificació de víctimes de tot el món per centrar-se en casos no resolts d'abús sexual infantil. Més de 695 nens han estat salvaguardats i 228 delinqüents han estat arrestats com a resultat d'operacions basades en el VIDTF.

Les pistes més simples de vegades poden ajudar a resoldre un cas, per la qual cosa aquest grup de treball cerca objectes que apareguin al fons de milers d'imatges amb material sexualment explícit que involucra menors sense identificar, permetent alhora obrir vies de recerca a partir de lorigen daquests objectes.

Consells per accedir a menors a Internet Com és sabut, Internet s'ha convertit en el millor aliat dels depredadors sexuals de menors, que aprofiten l'anonimat que els ofereix la xarxa per distribuir i emmagatzemar el material pedòfil que produeixen.

Així mateix, no són poques les veus que vinculen directament el consum de pornografia a edats primerenques amb la deriva en comportaments d'abús sexual infantil. En aquest sentit, és crucial una supervisió i un control parental en l'accés a les noves tecnologies.