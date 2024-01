Arxiu - Material dels Mossos d'Esquadra. Foto de fitxer.

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona) han detingut en una operació conjunta el propietari d'un bar "molt conflictiu" situat al carrer Amadeu Vives del barri de la Pau d'aquesta ciutat per presumptament traficar amb drogues.

Agents dels dos cossos van identificar 17 persones més, van aixecar sis actes per tinença de drogues i van intervenir 54 grams d'haixix i cinc mòbils que constaven com a robats; informa l´Ajuntament de Badalona en un comunicat d´aquest divendres.

Ha detallat que van aixecar actes per deficiències o absència de la documentació, no ajustar-se a lactivitat declarada i per insalubritat; de manera que "alguna de les irregularitats detectades podria comportar el tancament del local després que es tramitin els corresponents expedients".

Albiol



L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha explicat que la droga trobada a l'establiment "era una quantitat suficient per pensar que aquest bar era, presumptament, un punt de distribució al barri".

A més, ha assegurat que aquesta operació "és un exemple més de l'aposta per la seguretat del govern municipal" i que accions com aquestes incideixen en la millora de la seguretat, segons les paraules.

El propietari va quedar arrestat per presumptes delictes contra la salut pública i la receptació, en una operació que també ha comptat amb el cos de Policia Nacional i la Local de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).