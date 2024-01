Els Bombers treballen per apagar un dels focs. Foto: Bombers

6 dotacions dels Bombers de la Generalitat han hagut d'actuar aquest dissabte 20 de gener a la matinada per diversos incendis urbans a Girona.

El cos, en una publicació a X, ha apuntat que entre les 3.39 i les 4.51 s'han cremat 17 contenidors, 5 cotxes i 3 motos .

Després de mobilitzar aquests efectius, el cos ha informat que ningú no ha resultat ferit per aquests focs, que han estat controlats amb prestesa per part dels Bombers.