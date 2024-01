Els bombers durant la seva intervenció. Foto: Bombers de València

Una nena de 5 anys ha mort i 9 persones més (4 també menors) han resultat ferides en un incendi la matinada d'aquest dissabte 20 de gener en un habitatge a la localitat valenciana de Gandia, segons han confirmat fonts sanitàries.

Els fets han passat mitja hora després de la mitjanit en una vivenda del carrer Pintor Joan de Joanes, ubicada a la planta baixa, i el foc ha provocat "molt fum", han detallat les mateixes fonts.

Fins al lloc s'hi han desplaçat 2 unitats del SAMU i 2 de suport vital bàsic (SVB), que han atès una dona de 41 anys per atac d'ansietat, un home de 24 anys per inhalació de fum, una dona de 23 anys per cremada, un nen de 8 anys per inhalació de fum i un altre menor de 22 mesos per cremades.

Al mateix temps, el SAMU ha certificat la mort de la petita. Com a conseqüència de l'incendi, els mitjans sanitaris també han atès diverses persones que presentaven diversos traumatismes: una dona de 40 anys, un home de 47 anys, una nena de 3 anys i un nadó. Tots els ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia, han detallat les mateixes fonts.

També s'han mobilitzat efectius del Consorci de Bombers de València, concretament tres dotacions de bombers de Gandia i Oliva, sergent de Gandia i oficial del Consorci, segons han informat des del cos provincial.

En arribar, els bombers han procedit a l'extinció de l'incendi, que especialment ha afectat un dormitori en què ha estat localitzada la víctima mortal. La resta de la família es trobava en aquell moment ja fora de la vivenda.