Arxiu - Cotxe dels Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar "diversos menors" que presumptament han estat sostrets d'un centre de tutela de Raimat (Lleida).

Fonts policials han explicat aquest diumenge que es tracta de menors que estan sota la tutela de la Generalitat.

Segons ha avançat el diari 'Segre', va ser el mateix centre el que va alertar les autoritats dels fets.

El centre està col·laborant amb els Mossos per localitzar els petits i saber qui són els responsables del seu segrest. Les primeres indagacions apunten que podria haver estat un familiar el que se'ls hagi emportat.

No és la primera vegada que passa. Segons les darreres dades publicades per la Fiscalia de Lleida, el 2022 es van registrar un total d'11 denúncies per sostracció de menors. La mateixa va ser la mateixa que un any abans.