Un motorista. Foto: Europa Press

Un motorista va perdre la vida diumenge passat 21 de gener al patir un accident quan circulava per la carretera CA-6102 al seu pas per Espera (Cadis) , segons informa el servei Emergències 112 Andalusia.

L?accident es va produir al quilòmetre 6 d?aquesta via, que comunica les localitats d?Espera i Bornos. Segons el testimoni que va donar l'alerta a Emergències 112, el motorista va col·lidir contra les baranes de la carretera i va sortir acomiadat de la moto.

Des del centre coordinador 112, es va alertar ràpidament la Guàrdia Civil de Trànsit i el Centre d'Emergències Sanitàries 061, que ha mobilitzat un helicòpter mèdic.

Tot i els esforços dels operatius desplaçats al lloc de l'accident, no es va poder fer res per salvar la vida del motorista, un home de 42 anys, segons les dades aportades per 061.