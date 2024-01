Foto: EuropaPress

Una persona presumptament va trair les víctimes perquè l'altre grup criminal les trobés

Els Mossos d'Esquadra i la policia de Marsella han detingut 14 membres d'una màfia marsellana -sis homes i vuit dones d'entre 19 i 55 anys- per presumptament matar dos homes davant d'un hotel a Salou (Tarragona) el 3 de maig.

Així ho ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns el fiscal del Tribunal Judicial de Marsella, Nicolas Bessone, amb el cap de l'Oficina Central de Lluita contra el Crim Organitzat, Yann Sourisseau; l'oficial de policia de Marsella Pascal Bonnet i el subcap de la Comissaria Central de Recerca Criminal dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Granja.

Bessone ha relatat que una de les dues víctimes va morir a l'interior del vehicle, mentre que la segona víctima va ser traslladada fins a un centre hospitalari després de rebre diversos trets a pocs metres del vehicle del qual va sortir per fugir dels agressors.

Els delinqüents "van fugir amb cotxe després de l'atac", i els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salou van activar un dispositiu policial per localitzar el cotxe on havien fugit i el van trobar en una àrea de descans de l'autopista AP-7 direcció França.

A més, els agents van detenir un membre del grup que acabava de calar foc al vehicle, que constava com a robat a Marsella, i al seu interior van localitzar dues armes de foc curtes, una arma de guerra llarga i dues granades.

INVESTIGACIÓ



La Divisió de Recerca Criminal (DIC) de la Regió Policial de Tarragona de la policia catalana es va fer càrrec de la investigació, que va dirigir el Jutjat d'Instrucció 6 de Tarragona, i va comprovar que al doble assassinat hi havia persones vinculades amb el crim organitzat a Marsella.

La policia catalana va contactar amb els oficials d?enllaç francesos a Catalunya per compartir informació, i el 26 de juliol es va signar un acord de col·laboració entre la Fiscalia francesa i el jutge de Tarragona per crear un equip conjunt d?investigació entre els Mossos d?Esquadra i la Policia Nacional Francesa, amb el suport de la Guàrdia Civil de Catalunya.

La investigació va durar uns vuit mesos, i els agents van localitzar quatre membres -que van ser detinguts posteriorment a França- i van acreditar que alguns també havien viatjat a Espanya en el moment dels fets per localitzar les víctimes.

QUATRE EN LLIBERTAT VIGILADA



El fiscal ha explicat que el 15 de gener es va detenir els 14 membres, quatre dels quals "considerats com els caps"; alguns ja havien ingressat a presons franceses per altres causes, i quatre van quedar en llibertat sota vigilància en espera de judici.

Els jutges dels jutjats de Tarragona i de Marsella decidiran on se celebraran els judicis dels detinguts, ja que alguns van ser arrestats en territori espanyol. Bessone ha destacat la feminització de les organitzacions criminals: "Això és una cosa nova perquè ara les dones tenen papers importants a les organitzacions".

"Aquests crims entre màfies eren locals de la regió, però ara es pot veure que és un fenomen nou perquè les bandes criminals creuen les fronteres i van a l'estranger a matar. És una cosa nova que cal prendre mesures", ha afegit el fiscal, que ha detallat que des de l'octubre hi ha tres assassinats per setmana.

Per part seva, Sourisseau ha agraït la feina dels Mossos d'Esquadra, ja que la "ràpida intervenció i investigació d'ells va permetre identificar els agressors i poder transferir-los a França".

A més, Pascal ha detallat que durant l'any passat hi va haver 73 " matances a Marsella ", el 70% dels detinguts van ser membres de bandes criminals.

MOSSOS D'ESQUADRA



L'intendent Granja ha remarcat que el doble assassinat a Salou es va perpetrar en "tan sols 90 segons", mentre les víctimes estaven mirant un partit de futbol al mòbil des del cotxe.

"Una de les víctimes estava fugint de la justícia francesa, estava amagat des dels últims mesos, i les víctimes van quedar sense saber la sorpresa que tenien preparada", ha explicat.

L'intendent ha afegit que hi havia una tercera persona al cotxe quan els van disparar, que suposadament va trair les víctimes i va avisar els agressors perquè els trobessin, i després del tiroteig es va refugiar a l'hotel, encara que va acabar detinguda.

"Els analistes refereixen que Catalunya és una zona de refugi per al sud de França. Aquesta zona de refugi no és només de la justícia, sinó que també serveix de refugi per a altres bandes criminals. En aquest cas, Salou va ser un moment oportú, per la vulnerabilitat de les víctimes que eren fora del seu entorn de seguretat", ha conclòs.