El moment de l'arrest. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut a Argentona (Maresme) un home com a presumpte autor dels delictes de grooming, corrupció de menors, pornografia infantil i agressió sexual .

Els agents han identificat 9 víctimes si bé han intervingut imatges amb més de 70 menors diferents. L'arrestat, que ha ingressat a la presó , utilitzava el seu domicili particular per convidar menors a dormir, havent-se guanyat la confiança dels seus pares prèviament; i un cop allà, els fotografiava i gravava les relacions sexuals mantingudes amb els mateixos, aprofitant fins i tot el somni del nen per cometre relacions sexuals no consentides. A més, s'ha pogut constatar que es va desplaçar a diferents punts d'Espanya, i fins i tot a l'estranger, per cometre fets similars.

USAVA UNA APLICACIÓ DE GAMERS

La investigació es va posar en marxa l'abril del 2023, a conseqüència d'una sol·licitud de col·laboració des de Santa Cruz de Tenerife, on es trobaven investigant una denúncia per un presumpte delicte de grooming a través d'una aplicació de missatgeria instantània i xat de veu orientada a comunitats de gamers , en què la víctima era un menor d'11 anys. Localitzant-se el domicili del presumpte agressor a la localitat d'Argentona, lloc on feia les connexions.

A partir d'aquell moment, la investigació es va centrar sobre l'identificat per aconseguir dades objectives sobre el modus operandi de la seva activitat delictiva i localització de possibles víctimes per protegir-les.

TREBALLAVA AMB MENORS DES DE FA UNA DÈCADA I MITJA

Després de diverses gestions, els agents van descobrir que l'investigat treballava en una entitat que feia activitats de lleure adreçades a nens i joves de 3 a 17 anys. Tots els indicis apunten que tota la seva activitat professional i lúdica girava al voltant dels menors.

A la fase final, i amb autorització judicial, es va dur a terme l'entrada i el registre domiciliari de l'investigat, i hi van trobar nombroses evidències digitals amb converses mantingudes amb el menor d'11 anys que va donar inici a la investigació. Així com un elevat nombre de carpetes que contenen fotografies i vídeos de caràcter pornogràfic en què apareix el detingut tenint sexe amb menors d'edat.

Després de l?anàlisi informàtica de l?ordinador de l?arrestat es localitzen imatges d?altres víctimes, que en el moment dels fets tenien entre 10 i 12 anys, on aquest depredador aprofitava fins i tot el somni dels nens per fer preses sexuals no consentides. Després de detenir-lo, el jutge va decretar la mesura cautelar d'ingrés a la presó incondicional.

Posteriorment es va poder esbrinar que la parella sentimental del professor també participava a les trobades sexuals amb els menors, intentant estrènyer llaços amb aquests per poder participar en aquestes relacions. També es va saber que al domicili de tots dos s'organitzaven festes amb menors de manera que creaven l'ambient idoni per guanyar-se la confiança amb vista a mantenir relacions enganyoses, arribant a consolidar relacions amb aquests menors de fins a dos anys.

En aquesta anàlisi informàtica també es van localitzar converses d'alt contingut pedòfil entre el professor i un exalumne seu, en què sol·licitava ajuda per poder accedir a material pedòfil. Tant la parella sentimental del professor com el seu exalumne han estat detinguts i posats a disposició judicial.

La investigació continua oberta, per localitzar altres possibles víctimes i no es descarten altres detencions properes a l'entorn social del detingut.