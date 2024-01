Arxiu - Imatge de fitxer d'una SAMU - CICU - Arxiu

Un alumne de 13 anys d?un Institut d?Educació Secundària (IES) de la localitat d?Alberic (València) ha resultat ferit després de ser suposadament apunyalat per un altre estudiant a les portes del centre.

Els fets s'han produït aquest dimarts cap a les 07.50 hores, quan a l'exterior de l'IES Consuelo Aranda del municipi un alumne, de 15 anys, n'ha clavat diverses punyalades a un altre i, posteriorment, s'ha lliurat al policia de barri que atén les immediacions del centre. La Guàrdia Civil s?ha fet càrrec de la investigació.

L'alcalde, Toño Carratalá, ha informat que, gràcies a la comunitat educativa i al policia que custodia l'entrada al centre educatiu s'ha pogut assistir en un primer moment a la víctima -que, posteriorment, ha estat traslladada a un centre hospitalari , on es troba amb pronòstic reservat, segons fonts sanitàries-- i aturar el presumpte agressor, que s'ha lliurat.

En un missatge penjat a xarxes socials, el primer edil ha subratllat que es tracta d'"un fet puntual", ja que en aquest centre "no hi ha cap precedent" d'aquest tipus, per la qual cosa ha demanat "calma" als pares i mares dalumnes.

"La jornada educativa està transcorrent amb total normalitat", ha recalcat Carratalá, que ha incidit que, com han afirmat les Forces i Cossos de Seguretat, els menors estan perfectament al centre i, per això, els progenitors no han d'acudir en massa ".

Des de la Conselleria d'Educació han remarcat que res no feia presagiar aquesta agressió, ja que els alumnes són de diferents classes i no existeix per part de cap dels dos antecedents que afectin la convivència escolar.

El centre s'ha posat en contacte amb la inspectora de zona i l'inspector coordinador, que ha informat personalment el cap de servei i la directora territorial i ha sol·licitat per escrit la intervenció de la Unitat Educativa d'Orientació (UEO).

Ha ratificat la informació facilitada per telèfon a les 10.20 hores d'activar el PREVI i l'equip d'intervenció segons protocol ordre 62/2014. Així mateix, s'ha sol·licitat a la direcció del centre escrit signat en què s'informi de tots els fets ocorreguts, antecedents i actuacions realitzades amb caràcter d'urgència.

Informació limitada

La UEO ha donat instruccions d‟actuació telefònicament al‟equip d‟intervenció i les pautes a seguir demà. Hi ha "absoluta disponibilitat" dels dos inspectors i de la psicòloga de la UEO en tot moment, han ressaltat.

Per part seua, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recordat que en l'incident estan implicats dos menors d'edat per la qual cosa la informació que es pot fer pública és limitada.

Ha confirmat que el presumpte agressor ha estat detingut i la víctima és a l'hospital. També que tots dos es coneixen en ser companys d'institut.

"S'està, en aquest moment, en plena investigació. Són menors i, per tant, serem molt prudents. Deixarem que la investigació segueixi el seu curs".

La vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, s'ha referit al succés per apuntar que “són qüestions que ens han de preocupar i que lluny d'amagar la realitat el que hem de fer és ser conscients que passen per corregir-les". "Cal treballar amb els nostres menors per evitar els problemes de salut mental, que són una realitat", ha asseverat.

En aquest sentit, ha subratllat que el Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions 2024-2027 prestarà "una especial atenció a l'educació, a la sensibilització, ia la conscienciació" dels estudiants per poder prevenir aquest tipus de situacions que són "molt preocupants ".