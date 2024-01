El Bec de les Neus. Foto: Europa Press

L' helicòpter del Grup d'Emergències i Salvament (GES) va recuperar, dimarts passat 23 de gener, el cos sense vida d'un senderista localitzat als voltants del mirador del Pico de las Nieves, al municipi de Sant Mateu, segons ha informat el Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat del 112 de les Canàries.

L'home, que havia sortit a caminar dilluns a la tarda a la tarda des del mirador del Pic de Las Nieves, no havia tornat hores més tard, motiu pel qual es va activar una alerta, i va poder localitzar l'helicòpter el cos sense vida dimarts passat 23.

Un cop localitzat per l'helicòpter del GES i, després de l'autorització de l'autoritat judicial, van evacuar el cos fins als voltants aparcament del mirador del Pic de les Neus on va quedar a disposició de la Guàrdia Civil, que instrueix les diligències corresponents, per identificar-lo .

A la resolució dels fets han participat efectius del Consorci d'Emergències de Gran Canària, així com de medi ambient del Cabildo insular i de Protecció Civil, a més d'agents del Cos General de la Policia Canària.