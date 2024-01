Foto: EuropaPress

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts al migdia un home amb 26 antecedents penals, per presumptament apunyalar amb un ganivet un altre a la cruïlla del passeig de Gràcia-Gran Via de Barcelona per suposadament robar-li la cartera, han explicat fonts policials a Europa Press.

L'home estava fent "càntics racistes mentre intentava matar la seva víctima amb un ganivet de grans dimensions", segons ha avançat 'Metropoli Oberta'.

Diversos agents de paisà es van desplaçar i van detenir l'home --de 33 anys-- per un presumpte delicte de robatori amb violència i intimidació, lesions i insults, i la víctima va ser traslladada fins a un centre hospitalari.

Segons el mitjà esmentat, tant l'agressor com la víctima són espanyols, però la víctima presentava característiques físiques pròpies del nord d'Àfrica, cosa que podria haver propiciat l'atac.

L?individu, que ha protagonitzat múltiples incidents previs, ha estat detingut per la comissió d?un delicte d?odi, així com per robatoris amb violència i intimidació i lesions.