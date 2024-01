Arxiu - La condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, durant el judici. - EUROPA PRESS - Arxiu

L'expolicia Rosa Peral, condemnada pel 'crim de la Guàrdia Urbana', ha reconegut en declarar davant la jutgessa que la investiga per un presumpte delicte d'alçament de béns, és a dir, per suposadament amagar el seu patrimoni per intentar no indemnitzar els familiars de la víctima del crim, la seva exparella Pedro R., que va cedir casa seva al pare dies abans que la seva condemna fos ferma.

Fonts coneixedores consultades per Europa Press han assenyalat que Peral ha declarat que va posar l'habitatge --la meitat, perquè l'altra és del seu exmarit-- a nom del seu pare en previsió que una vegada la sentència fos ferma no podria pagar la hipoteca , sabent que estava embargada.

Peral ha contestat només les preguntes de la seva advocada i ha rebutjat contestar les de la Fiscalia i de l'acusació particular, igual que ha fet el seu pare, Francisco Peral, que també està investigat pel mateix delicte en suposadament acceptar que la seva filla li cedís la seva part casa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que correspon a uns 100.000 euros, dies abans que la condemna fos ferma.

El Jutjat d'Instrucció 5 investiga si aquesta cessió de béns es va fer amb la intenció d'evitar un embargament al patrimoni de Peral, com estava previst en cas que no pagués les indemnitzacions que fixa la sentència i que pugen a 885.000 euros, conjunts entre Peral i el també condemnat pel crim Albert López.

Peral ha arribat als jutjats en una furgoneta dels Mossos d'Esquadra que l'ha traslladat de la presó de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), on compleix la pena de 25 anys a què va ser condemnada per l'assassinat de la parella.

Les declaracions de Peral i del seu pare han durat uns 30 minuts cadascuna, i tot i que cap no ha presenciat l'interrogatori a l'altre, pare i filla s'han pogut veure als passadissos del jutjat.

Evitar "filtracions"



L'advocada de la defensa, Núria González, ha rebutjat explicar als periodistes el contingut de la declaració, ia les preguntes només ha contestat que la jutgessa els ha recordat que les actuacions són reservades.

En aquest sentit, fonts jurídiques han assenyalat que la defensa de Peral va demanar que aquesta declaració es fes per videoconferència des de presó en lloc de presencial per evitar "filtracions" i impacte mediàtic, cosa que la jutgessa va rebutjar, i per salvaguardar la confidencialitat de la declaració no s'ha gravat com és habitual i ha advertit els advocats sobre això.