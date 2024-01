La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un "perillós fugitiu" que presumptament va obligar a punta de pistola dues noies menors d'edat a mantenir relacions sexuals entre elles el juliol del 2013 a Bucarest (Romania) .

En un comunicat aquest dijous 24 de gener, han explicat que l'arrestat va retenir durant 7 hores en un apartament de la ciutat les joves, a les quals presumptament també va agredir físicament.

Per aquests fets, el fugitiu tenia una ordre europea de detenció i entrega emesa per Romania per segrest i tràfic de drogues, ja que també el 2009 suposadament va distribuir més de quatre quilos d'una varietat de cànnabis, fets pels quals el 2021 va ser condemnat a una pena de cinc anys i quatre mesos de presó.

Després d'una investigació, els agents van esbrinar el parador de l'home i van muntar un dispositiu de seguiment per aturar-lo i lliurar-lo a les autoritats romaneses.

En el moment que va ser detingut, els agents van comprovar que l'home havia utilitzat una identitat falsa des del 2021, per regularitzar la seva situació administrativa a Espanya.