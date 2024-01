Una càmera d'un circuit tancat de televisió va ser clau per trobar el parador a Alemanya de Yusef ML, El Pastilla , el pres que es va escapolir la vigília de la nit de Nadal del centre penitenciari d'Alcalá-Meco (Madrid), on es trobava per dos assassinats lligats a clans del narcotràfic.

Segons ha informat aquest divendres 26 de gener la Policia, els investigadors van seguir una primera pista amb els seus col·legues francesos per la possibilitat que estigués a Montpeller, fins a donar posteriorment amb informació que situava El Pastilla a Colònia, on havia trobat recer per part de una família.

En concret, una persona semblant al fugitiu va arribar a ser visualitzada per una càmera de circuit tancat de televisió a les proximitats del domicili, però no hi havia certesa de la seva identitat.

Després de realitzar comprovacions de confrontació facial contra ABIS amb la Comissaria General de Policia Científica-Grup de Fisonòmics, es va obtenir la comprovació positiva que es tractava del fugitiu fugat d'Alcalá-Meco.

Per això, es va sol·licitar dels homòlegs de fugitius a Alemanya màxima atenció als possibles moviments d'aquesta persona i entorn, establint-se una alerta sobre el mateix que va portar a la seva detenció a la tarda del passat dijous 25 a les proximitats de l'estació alemanya de Leipzig.

Quan va ser interceptat a l'estació no va poder ser identificat en un primer intent, encara que després es va comprovar que era El Pastilla en realitzar la confrontació dactilar.