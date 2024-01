Carranci. Foto: Diputació de Palència

Un jutjat de Palència ha condemnat el regidor de Vox a l'ajuntament de la ciutat i diputat provincial, Ricardo Carrancio, a pagar una multa de 450 euros per ser declarat culpable d'un delicte de maltractament d'obra. Aquest incident es va produir quan Carrancio, l'abril del 2023, encara no ocupava els càrrecs actuals, però ja havia estat designat com a candidat de la formació de Santiago Abascal a l'Ajuntament de Palència.

El polític, mentre passejava el gos pel parc del Saló, va insultar i va colpejar un home amb discapacitat del 35% i mobilitat reduïda de set punts, que també passejava el gos solt. La sentència estableix que Carrancio va trucar al denunciant "puto coix" abans de colpejar-lo al pit amb la mà . Cal destacar que la resolució judicial permet interposar un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència de Palència.

A la sentència es destaca que el denunciat "va actuar molest o enfadat perquè el denunciant portava el seu gos sense lligar, cosa que pel que sembla no era la primera vegada que passava".