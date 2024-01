Els veïns alerten sobre la problemàtica endèmica, que ha afectat bona part dels barris de Sant Martí i del Poblenou.

Veïns del districte de Sant Martí de Barcelona, específicament de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, han denunciat una proliferació preocupant de rates que genera malestar a la zona. Segons les queixes recurrents, aquests rosegadors han esdevingut una presència habitual, especialment durant la nit. L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha confirmat que el Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes (SVIPLA) ha identificat dues àrees problemàtiques: un solar al carrer Provençals i un altre al carrer Selva de Mar.

El solar al carrer Provençals, de propietat privada, ha limitat les accions de l'ASPB a intervencions a les clavegueres i a l'espai públic circumdant. El districte de Sant Martí ha instat els propietaris a prendre mesures adequades dins del solar per abordar la plaga de rosegadors. Una situació similar passa amb el solar al carrer Selva de Mar, també fora de la gestió municipal. Tot i això, davant les queixes recents dels residents per la presència persistent de rates, l'ASPB ha intensificat les accions a l'espai públic i ha coordinat esforços amb el districte per abordar el problema de manera més efectiva.

Tot i aquests esforços, els residents continuen informant sobre albiraments regulars de rates a la zona, descrivint la situació com una "plaga endèmica". Des de l'ASPB s'insisteix en la importància que els ciutadans informin sobre la presència d'aquests animals a espais públics per poder actuar de manera efectiva. Es recorda que la comunitat pot reportar aquestes incidències a través de diverses vies de contacte amb l'Ajuntament de Barcelona.

Els residents dels carrers Fluvià, Pujades, Provençals i Selva de Mar han estat particularment afectats per aquesta problemàtica, arribant fins i tot a trobar rates als pàrquings de les seves comunitats. La gravetat del problema ha portat alguns veïns a implementar mesures com ara la col·locació de trampes, encara que expressen temor davant la persistència del problema.

Segons testimonis locals, la presència de rates és un problema arrelat des de fa anys a la zona. Fins i tot l'Escola Fluvià va haver de tancar anticipadament el juny del 2015 a causa de treballs de desratització al pati del col·legi.