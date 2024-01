L'incident posa en relleu la necessitat de mesures més estrictes per protegir els conductors i passatgers als taxis de la ciutat.

Una taxista de Barcelona ha presentat una denúncia davant de la Guàrdia Urbana aquest dissabte al migdia contra un passatger que s'ha masturbat dins del vehicle. Els fets van passar quan la conductora portava l'individu fins a la porta d'un hotel al carrer Sepúlveda. En un moment proper al final del trajecte, l'home, ubicat al seient del darrere, va començar a fer actes d'exhibicionisme.

El vídeo, on s'aprecia l'evident nerviosisme de la taxista en adonar-se de la situació, va mostrar com va instar enèrgicament l'individu a abandonar l'automòbil. La taxista li va advertir que havia registrat l'acció, ja que portava una càmera instal·lada al vehicle.

Després de l'incident, la taxista va contactar amb les autoritats, tot i que assegura que inicialment li van informar que no podrien prendre mesures i que era una denúncia administrativa. Posteriorment, li van suggerir dirigir-se a la comissaria ubicada al carrer Pau Claris, on afirma que tampoc no va rebre atenció immediata. Finalment, va poder presentar una denúncia administrativa cap al migdia.

El cas ha generat una crida a l'acció per part d'Élite Taxi, el portaveu de la qual, Tito Álvarez, considera que aquest esdeveniment reflecteix la urgència d'implementar mesures de seguretat més efectives als taxis, com la instal·lació de càmeres. Álvarez adverteix que, si no es convoca una taula de seguretat per abordar aquest tema la setmana que ve, no descarten dur a terme accions de protesta. Alhora, ha expressat la seva indignació davant del que considera una falta d'acció per part de les autoritats, afirmant que "la embolicarem" i denunciant que és vergonyós que les persones puguin pujar a un taxi i creure que poden comportar-se de manera irresponsable.