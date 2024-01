S'hauria sortit de la carretera a la LP-7041 a Aitona (Lleida), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest diumenge. EP

Un home de 20 anys ha mort després de sortir de la carretera a la LP-7041 a Aitona (Lleida), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest diumenge.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 21.52 hores, quan per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i ha bolcat.

El copilot del turisme ha resultat ferit "menys greu" i ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Arran de la incidència, s?han activat sis patrulles de la policia catalana, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d?Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 12 les persones que han mort en accident de trànsit el 2024 a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.