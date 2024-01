Arxiu - Imatge de fitxer d'una patrulla de la Policia Nacional.

Agents de la Policia Nacional han detingut 59 integrants d'una organització criminal ubicada a Catalunya i que es dedicava a la coneguda com a estafa del 'fill en dificultats', amb la qual haurien obtingut un benefici econòmic superior als 460.000 euros, segons ha informat el cos armat en un comunicat.



Entre els arrestats, la gran part a Barcelona i Girona, hi ha cinc persones que formaven part de la cúpula de l'organització, tres supervisors i tres captadors. Tots ells enviaven missatges massius a través de l'aplicació de missatgeria Whatsapp on es feien passar pels fills de les futures víctimes sol·licitant diners de manera urgent per cobrir una emergència, arribant a obtenir 460.000 euros.



La xarxa criminal indagava en xarxes socials per localitzar joves que investigaven per esbrinar sobre la seva vida i fer l'engany més creïble i, posteriorment, contactar amb els seus pares i cometre el frau, segons van poder constatar els agents de la Policia Nacional. En tots els casos, manifestaven tenir el mòbil fet malbé com a excusa d'estar escrivint des d'un número desconegut per a la víctima.



La investigació, que ha comptat amb la col·laboració del grup antifrau d'una entitat bancària, es va iniciar arran de la recepció de nombroses denúncies de víctimes, distribuïdes per tot el territori nacional, en què manifestaven haver patit aquesta modalitat d'estafa.



Segons ha detallat la Policia Nacional, dins de l'organització hi havia una estructura "ben definida", comptant amb integrants que es dedicaven a analitzar les xarxes socials dels possibles fills de les víctimes. Quan trobaven joves que eren fora de la seva localitat de residència, generalment per estar cursant estudis fora d'Espanya, demanaven totes les dades possibles per fer més creïble la conversa que tindrien amb ells amb el propòsit de dur a terme l'estafa.



Un cop recollides totes les dades trobaven la manera de contactar amb els pares dels joves i, després d'al·ludir estar vivint una situació d'urgència, sol·licitaven dels familiars que els facilitessin diners de manera imminent per sortir d'una situació molt complicada.



Un cop els agents van localitzar els presumptes autors, la majoria a localitats de Girona i Barcelona, es va dur a terme la detenció dels 59 integrants de l'organització criminal a Salt, Olot, Girona, Banyoles, Barcelona, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Premià de Mar i Mollet.



Entre els detinguts hi havia tres captadors de l'organització que s'encarregaven, cadascun a la seva localitat, de la captació de joves d'entre 20 i 30 anys per dur a terme aquestes estafes o també per fer de mules, és a dir, rebre els diners estafats de la víctima a canvi d'una compensació econòmica per part de l'organització, i així dificultar el rastre dels diners i la identitat dels estafadors.



La Policia Nacional ha posat èmfasi que la principal lluita contra aquest tipus de delictes comença per la prevenció per part del ciutadà, exposant una sèrie de consells per evitar ser víctimes d'aquest tipus d'estafa.



La primera mesura és intentar contactar amb el seu fill per una altra via que no sigui Whatsapp, i si no és possible preguntar a algun familiar o amic. També subratllen la importància de sospitar del llenguatge o expressions de la persona que ens escriu.



Finalment, i en cas d'haver estat víctima de l'estafa, acudir a les dependències de la Policia Nacional o trucar al 091.