Foto darxiu duna pilota de voleibol / Freepik

Dos dies després de ser detingut, Alexis José F. L., l'entrenador de voleibol acusat d'agredir sexualment sis nenes i un nen al centre escolar, ha estat posat en llibertat sota càrrecs. Des del seu alliberament el 21 de gener passat, els pares dels estudiants de Parque Aluche s'han reunit diàriament davant de les portes del col·legi per expressar la seva indignació i exigir explicacions a la direcció.



La detenció es va produir el 19 de gener passat, quan les autoritats van arrestar Alexis José, un ciutadà veneçolà de 50 anys, al barri de la Llatina (Madrid). Des d'aquest moment, la Policia Nacional està duent a terme una investigació exhaustiva per aclarir si van tenir lloc les set agressions sexuals patides per menors d'entre 8 i 10 anys.

Els episodis van tenir lloc entre octubre i novembre, segons el que va explicar el pare d'una de les nenes a El Español . La filla d'aquest home, de 10 anys, va ser la primera a revelar el que passava durant les sessions d'entrenament de voleibol, cosa que va portar la família a donar el senyal d'alarma.

Arran d'aquesta denúncia inicial, cinc pares més també han presentat formalment les seves queixes. En aquest moment, es té coneixement de set víctimes, encara que les autoritats no descarten que en els propers dies aquest número es pugui incrementar. La Policia Nacional continua treballant àrduament per aclarir completament aquests esdeveniments i dur a terme les accions corresponents.

Segons el relat de la noia, el monitor realitzava tocaments a les parts íntimes de les alumnes, que van coincidir també que ell s'hi fregava contra elles i les tocava per posteriorment dir que es tractava "d'una broma".

Alexis José va ser contractat per la Federació Madrilenya de Voleibol mitjançant un acord amb l'Ajuntament de Madrid. Aquest darrer ha afirmat que l'acusat comptava amb un certificat datat el 5 de setembre anterior, el qual certificava que no tenia antecedents penals d'índole sexual, un requisit essencial per exercir tasques amb menors.