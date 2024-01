L'arrest ho va fer la Policia Local de Santander. Foto: Policia Local de Santander

La Policia Local de Santander va detenir, el passat dilluns 29 a última hora de la tarda, el conductor d'un turisme, de 34 anys, que va fugir a gran velocitat quan els agents el van ordenar parar, fins a acabar col·lisionant amb una vorera al municipi de Bezana.

A més a més, no tenia el carnet en vigor i va donar positiu en cocaïna. Segons han informat avui fonts policials, cap a les 7 de la tarda els agents van observar al carrer El Castro de Santander un turisme que depassava per la dreta un altre que estava detingut en un STOP, per seguidament girar a l'esquerra i accedir a el carrer Adarzo sense respectar aquest senyal.

Per això, els policies van accionar els senyals lluminosos i acústics perquè el conductor s'aturés, però aquest va accelerar la marxa en direcció al carrer Joaquín Rodrigo.

A continuació, es va iniciar una persecució a gran velocitat per diferents carrers, en què va fer cas omís als senyals dels agents, va superar diversos semàfors en vermell, va estar a punt d'atropellar un vianant que creuava un pas zebra i va circular per carrers per als vianants i de sentit contrari al de la marxa, obligant diversos vehicles a realitzar maniobres per evitar la col·lisió.

Finalment, ja al terme municipal de Santa Creu de Bezana, després de perdre el control del vehicle i colpejar-se contra la vorera d'una vorera, va rebentar una roda, per la qual cosa no va poder continuar la marxa . Aleshores, el conductor va intercanviar la seva posició amb una passatgera que anava al lloc de copilot.

Un cop identificat es va comprovar que tenia vigent una pèrdua de vigència del permís de conduir dictada per un Jutjat Penal . Per tot això, es va procedir a la seva detenció, instruint-se diligències judicials per un suposat delicte de desobediència greu a agent de l'autoritat, i per dos més contra la seguretat viària.

Al seu torn, després de confiscar-li marihuana i heroïna , se li va realitzar la prova d'estupefaents, llançant un resultat positiu en cocaïna, per la qual cosa es va procedir a incoar expedient administratiu.