Imatge Dels Explosius Intervinguts A Catalunya - EUROPA PRESS

Els Mossos d'Esquadra, a través de l'àrea d'explosius, han neutralitzat a Catalunya més de 8.200 explosius d'origen bèl·lic els darrers 12 anys.

Així ho ha explicat aquest dimarts el subcap de l'àrea d'explosius de la policia catalana, Gustau Aparisi, en una roda de premsa amb l'historiador Jordi Amigó, en què han presentat un mapa interactiu elaborat amb totes les intervencions fetes des de l'1 de gener del 2012 fins al 15 de gener d'aquest any.

En total, aquest mapa contempla 8.250 artefactes explosius bèl·lics recollits, entre projectils d'artilleria, bombes d'aviació, magranes de mà, magranes de morter i magranes de fusell, entre d'altres.

La majoria de les intervencions estan relacionades amb conflictes bèl·lics com la Guerra de Successió; la invasió napoleònica; la Guerra del Francès, o la Guerra Civil espanyola.

"La iniciativa de dibuixar aquest mapa relacionat amb els artefactes de conflictes bèl·lics a Catalunya va en la línia del compromís decidit dels Mossos d'Esquadra per treballar i col·laborar en la recuperació i preservació de la memòria històrica al territori català, i aquestes dades s?actualitzen cada tres mesos", ha explicat Aparisi.

També ha detallat què fer quan es trobi un artefacte explosiu: "La millor opció és agafar les coordenades del lloc, fer una fotografia, trucar al 112 i, si es pot, senyalitzar la zona d'una manera que no cridi gaire l'atenció, per no generar un efecte crida".

A més, ha recordat que la tinença d'artefactes està penada, "tot i que les peces estiguin desmuntades", i ha assegurat que en condicions d'humitat i aigua les magranes continuen funcionant.

Per part seva, Amigó ha sostingut que aquests artefactes són molt perillosos: "Ens pensem que no explotarà, fins i tot ens permetem el luxe de guardar-los, doncs no".

També ha dit que encara poden trobar més artefactes a Catalunya, sobretot a zones on hi hagi hagut conflictes bèl·lics i on estiguin realitzant alguna activitat urbanística, “com al Pallars Jussà i la frontera”.

Incidents amb artefactes



Aparisi ha detallat la darrera intervenció que es va fer a Castellbisbal (Barcelona) el 8 de gener, on durant unes obres de millora d'un habitatge van trobar 12 magranes de mà en un sostre fals.

Altres actuacions rellevants són la troballa de 74 bombes d'aviació a Les Preses (Girona) l'11 de juny del 2022; 35 cartutxos de fusell i tres magranes de mà a la Pobla de Massaluca (Tarragona) el 29 d'octubre del 2021, i altres a Vic, Sallent (Barcelona), i al riu Ebre.

Amigó ha detallat que, entre un 10 i un 20% dels artefactes que es van llançar durant la Guerra Civil i que no van explotar, "alguns es troben encara repartits pel territori" català.