Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena. Fitxer.

L'operatiu de recerca de la Guàrdia Civil ha trobat aquest dimarts a la localitat oscenca d'Escané, al municipi de Montanuy (Osca), el cadàver de l'home de 78 anys, veí del Pont de Suert (Lleida), desaparegut aquest dilluns quan es trobava buscant tòfones a la zona.



El cos sense vida de l'home desaparegut ha estat trobat per un dels grups que participava en la recerca en una zona de difícil accés, i s'hi ha arribat mitjançant maniobra d'aproximació i cicle de grua, ha informat la Guàrdia Civil.



El cadàver ha estat traslladat a l'heliport de Benasc, on s'han fet càrrec els serveis funeraris per dipositar-lo a l'Institut Anatòmic Forense d'Osca.



La Guàrdia Civil té coneixement de la desaparició aquest dilluns, 29 de gener, cap a les 19.20 hores, a

ravés del 112. De forma immediata, s'inicia un dispositiu de cerca integrat per patrulles de la Companyia de Graus, Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) Benasc i gossos de cerca d'Osca i Boltanya, sense aconseguir trobar-lo durant tota la nit .



Dimarts, a les 8.00 hores, s'ha reforçat l'operatiu amb efectius de la GREIM Boltanya, Paprona Graus i un helicòpter de la Unitat Aèria d'Osca, a més de voluntaris de la zona.