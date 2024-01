Retencions a la ronda de Dalt. Foto: X (@transit)

L'últim dia de gener ha començat amb complicacions per circular a una de les artèries de Barcelona , la ronda de Dalt. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha retencions entre Cornellà de Llobregat i la zona de Sarrià per un accident que ja s'ha pogut resoldre.

D'altra banda, a la Pota Nord de la mateixa via hi ha diverses aturades, que comencen a Santa Coloma de Gramenet i també arriben a Sarrià.

A més, a les 9 del matí s'ha informat que a la ronda hi ha un carril tallat a Collserola en sentit Llobregat per un accident. Igualment, Trànsit explica que hi ha cua de vehicles entre Esplugues de Llobregat i Collserola en sentit Besòs.