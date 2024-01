Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van detenir el 23 de gener un home de 53 anys per presumptament haver robat a 4 farmàcies del districte de l'Eixample de Barcelona amb un ganivet de 30 centímetres.

En un comunicat, han explicat que la investigació es va iniciar després de saber que s'havia produït un robatori amb violència en una farmàcia el 7 de desembre, i la víctima els va explicar que “un home havia accedit a la farmàcia demanant diners i exhibint un ganivet d'uns 30 centímetres”.

Durant els mesos de desembre i gener es van cometre tres robatoris més en altres farmàcies del districte on el modus operandi era similar: accedia a la farmàcia quan estava oberta al públic, però no hi havia clients a l'interior i presumptament amenaçava els empleats per que li donessin els diners de la caixa i, en consumar el robatori, s'anava caminant.