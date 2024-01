Foto: Europa Press

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 30 anys que ha estat detingut aquest dimecres 31 de gener a Barcelona per un presumpte delicte de finançament del terrorisme a través de criptomonedes.

Fonts fiscals apunten a Europa Press que des del Ministeri Públic han sol·licitat al Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional (que està a càrrec de la investigació) que adopti aquesta mesura cautelar davant la "gravetat dels fets" i la possibilitat de "risc de fugida".

La petició de la Fiscalia té lloc després que la Guàrdia Civil detingués l'acusat, que ja és a la presó.

Aquestes fonts han precisat que l'home era el titular de diverses direccions de criptomonedes que operaven en 3 xarxes diferents i estaven vinculades amb múltiples direccions, que conformaven un entramat amb ramificacions a diversos països i la finalitat dels quals era la de captar fons i transmetre'ls a favor del grup terrorista DAESH.

VA ACTUAR DURANT LA PANDÈMIA

Aquest vessant de finançament terrorista a través de criptomonedes s'ha desenvolupat des de començaments de la dècada passada i va augmentar la intensitat després de la pandèmia de COVID-19.

La pandèmia va servir com a "catalitzador d'aquesta nova amenaça per a la seguretat", que van propiciar l'aparició de noves tendències terroristes especialitzades en l'àmbit econòmic per compensar la pèrdua de mobilitat personal que va quedar restringida a diversos països per motius sanitaris.

L'activitat desenvolupada per la presumpta xarxa amb què estava relacionat el detingut "no havia passat desapercebuda per als serveis de seguretat internacionals, ja que comptava amb un gran impacte en forma de grans moviments econòmics".

L?operació, desenvolupada pel Servei d?Informació de la Guàrdia Civil, sota la direcció del Jutjat Central d?Instrucció 6 i la Fiscalia de l?Audiència Nacional, ha comptat amb la participació de la DGSI francesa; l'FBI; la SÄPO sueca; Europol i CNI.