La Guàrdia Civil d'Orense investiga una veïna de Girona per suposadament estafar un home de Padrenda en la compra d'un vehicle en línia.



Tal com ha informat la Benemèrita, els agents van prendre declaració a aquesta dona, de 27 anys, com a presumpta autora d?un delicte d?estafa comès a través d?una pàgina web de compravenda d?articles de segona mà.



Els fets van ser denunciats per un home de Padrenda de 34 anys, que va explicar haver fet una transferència per valor de 1.000 euros per la compra d'un cotxe, sense que el venedor els hi lliurés o li tornés els diners.