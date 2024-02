Ajuntament de Tarragona / Arxiu

Tarragona va ser testimoni novament d'una baralla amb armes blanques que va acabar amb un ferit. Aquest dimecres a la tarda, diverses persones van alertar el 112 sobre la baralla entre dos joves al carrer de Ponts d'Icart, al centre de la ciutat. En arribar les patrulles dels Mossos d'Esquadra a la zona, només es van trobar quatre homes, tots pertanyents al mateix grup. Un tenia dues ferides causades per arma blanca a la zona del gluti, segons ha informat ElCaso.com . Els altres participants a la baralla van aconseguir escapar-se abans de l'arribada de la policia.

El jove va ser traslladat a l'hospital de Joan XXIII, on continua ingressat, però sense que la vida corri perill. Fins ara no hi ha detinguts, i s'espera que les investigacions siguin dutes a terme per la Unitat de Recerca de la comissaria de Tarragona. Segons fonts de la policia catalana, alguns dels involucrats tenen antecedents per robatoris i furts a la zona del centre de la ciutat.

Cal destacar que el lloc de l'incident és conegut per ser freqüentat per lladres i hurtadors. La policia, a més d'esclarir la identitat dels implicats, també haurà d'investigar els motius que van desencadenar la baralla.