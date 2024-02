Drogues incautades - Policia Nacionall

La Policia Nacional ha liderat en una acció operativa contra el tràfic de drogues a aeroports de tot el món. Durant l'acció duta a terme entre l'11 i el 18 de desembre, han estat detingudes un total de 46 persones i s'han intervingut 850 quilograms de substàncies estupefaents. A l'exercici liderat per Espanya, han participat 22 països europeus juntament amb les agències FRONTEX, EUROPOL i INTERPOL que han aportat informació d'altres països americans i africans.

Aquesta acció operativa ha estat dissenyada per controlar el tràfic de drogues a través d'aeroports, per mitjà de passatgers oa través de càrregues, en vols directes i de connexió principalment des d'Amèrica. Per a la realització de l'exercici, que va tenir lloc entre els dies 11 i 18 de desembre, es van dur a terme controls sobre passatgers i les seves pertinences, enviaments de paqueteria i càrregues als aeroports més rellevants dels diferents països participants amb la finalitat de detectar la possessió de substàncies estupefaents procedents d'Iberoamèrica i incrementar la cooperació entre les autoritats policials i duaneres a banda i banda de l'Atlàntic.