Escola Forest Gate de Londres

Un professor de l'est de Londres, Regne Unit, va evitar per poc la mort després que un grup de nens l'apunyalés a la porta de l'escola. Segons publica Metro, el mestre es va dirigir a una farmàcia propera després que els estudiants de l'escola Forest Gate l'apunyessin a l'esquena amb un ganivet llarg dimarts a la tarda.

Quan el personal es va afanyar a ajudar-lo, el mestre, d'uns 40 anys, els va dir que només havia estat treballant a l'escola durant dues setmanes. Coneixia alguns dels seus atacants, que vestien uniformes escolars, però no tots, va dir.

La treballadora de la farmàcia a qui va dirigir ha explicat com es va desenvolupar la situació als mitjans: "Va córrer endins i va dir: 'Ajuda! Sóc professor a l'escola i m'acaben d'apunyalar. Hi havia sang per tot terra. apunyalat per l'esquena. Vam trucar ràpidament a la policia ia l'ambulància, i un home del centre de salut del costat de la carretera va venir a ajudar. Els serveis d'emergència van arribar gairebé immediatament i se'l van emportar".

"Suposo que va pensar que una farmàcia era el lloc més segur per estar-hi", continua explicant. Finalment, "l'ambulància va arribar cinc minuts més tard" i va poder salvar la vida de l'home. La seva vida no corre perill.