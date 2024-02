Simbologia del DAESH. Foto: Contacte Photo

La Guàrdia Civil ha detingut a Noruega una ciutadana espanyola convertida a l'islam que es va escapolir el novembre del 2023 a aquest país per evitar la justícia espanyola, després de ser detinguda l'agost de l'any passat per la comissió d'un presumpte delicte de terrorisme relacionat amb el gihadisme i quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars.

L'operació s'ha fet conjuntament entre el Servei d'Informació de la Guàrdia Civil i el PST noruec a través d'una Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE), que ha permès l'arrest d'aquesta dona sota la direcció de la Fiscalia de l'Audiència Nacional i el Jutjat Central d'Instrucció número 6.

En el marc de la investigació s'havia acreditat la "profusa activitat" que la detinguda duia a terme en el pla virtual en benefici de l'organització terrorista DAESH (Estat Islàmic) , després d'haver experimentat un procés de radicalització que va desembocar en la seva participació en diferents plataformes d'internet i xarxes socials a favor de la causa gihadista, segons ha informat la Guàrdia Civil.

TENIA 4.000 ARXIUS I DOCUMENTS DEL DAESH

La detinguda va confeccionar una biblioteca digital gihadista d'accés públic de més de 4.000 arxius multimèdia associats a produccions de l'aparell mediàtic oficial del DAESH, cosa que totalitzava un repositori de més de 80 gigabytes de contingut terrorista en línia.

Segons experts d' Europol , aquest tipus d'activitats descentralitzades dutes a terme per individus del perfil de la investigada, a qui es coneix com a divulgadors centrals, són de gran rellevància en el moment actual per sostenir en el plànol en línia de l'organització terrorista, ja que actuen com a "caixa de ressonància" de l'aparell mediàtic de la mateixa.

També es va poder acreditar la intenció que tenia la investigada de desplaçar-se el setembre del 2023 a Tunísia per establir contacte amb un individu i desplaçar-se junts a territori controlat per l'Estat Islàmic.

Aquest viatge va ser frustrat, segons la Guàrdia Civil, gràcies a la seva detenció l'agost de l'any passat, i així es va evitar el potencial desplaçament d'una ciutadana espanyola a una zona de conflicte controlada per una organització terrorista.

Després de passar a disposició judicial, va ser posada en llibertat amb les mesures cautelars de prohibició de sortida del territori nacional, obligació de comparèixer setmanalment i retirada de passaport, entre d'altres