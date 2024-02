Avinguda Reyes Católicos de Madrid, carrer on es va produir l'accident. - GOOGLE MAPS

Un home de 87 anys ha mort aquest migdia atropellat per un vehicle en un carrer del districte madrileny de Moncloa-Aravaca, molt a prop de la Fundació Jiménez Díaz, ha informat a Europa Press un portaveu d'Emergències de la capital.

L'accident ha tingut lloc a l'avinguda dels Reis Catòlics, a prop del túnel, cap a les 13.15 hores d'aquest divendres. Fins al lloc hi ha acudit ràpidament una ambulàncies del Samur-Protecció Civil, que han comprovat que l'ancià, que estava en parada cardíaca, presentava múltiples traumatismes severs.

Els sanitaris han intentat reanimar durant molts minuts sense finalment èxit, i han certificat la seva mort. No hi ha hagut ni més ferits ni més vehicles implicats al sinistre.

Agents de la Policia Municipal de Madrid s'encarreguen de la investigació dels fets. Segons els testimonis, el mort creuava l'avinguda, que presenta normalment molt de trànsit, per un lloc no habilitat per fer-ho.