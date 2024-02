Foto: EuropaPress

La Policia Nacional va detenir el 15 de gener a Terrassa un home de 49 anys que estava fugat per presumptament ruixar amb dissolvent la seva dona i cremar-la viva davant dels seus fills el 2017, informa aquest dilluns en un comunicat.

Després del crim, el detingut va estar amagat al seu país d'origen i després va fugir en pastera a Espanya per evitar la seva detenció, movent-se per diversos punts amb una identitat falsa --sent identificat a Pamplona i detingut a Cadis el 2017-- fins a establir-se a Catalunya.

Arran d'una investigació de l'àrea d'Informació per detectar possibles persones en processos de radicalització gihadista de la Policia Nacional, el cos va tenir coneixement d'un ciutadà estranger que havia matat suposadament la seva parella.

Finalment, després que el seu país emetés una Ordre Internacional de Detenció i Extradició que es va fer efectiva al desembre, l'home va ser detingut i l'Audiència Nacional en va decretar l'ingrés a la presó provisional sense fiança.

La investigació l'ha dut a terme la Comissaria General d'Informació juntament amb la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional.