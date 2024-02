Diversos bombers treballen després de l'esfondrament d'un edifici a Badalona. - Lorena Sopêna - Europa Press

Els Bombers de la Generalitat han començat a treure les runes de l'edifici del número 9 del carrer Canigó de Badalona, que s'ha esfondrat aquest dimecres al matí i on hi ha tres persones que estaven empadronades que estan il·localitzables.

En un comunicat, han detallat que "totes les hipòtesis del seu parador estan obertes", mentre que 18 dotacions dels Bombers estan treballant per treure els entre 60 i 90 metres cúbics de ruïna acumulats dins de l'edifici.

Els gossos del Grup Canino de Cerca han entrat a primera hora d'aquesta tarda per fer un reconeixement superficial del lloc dels fets, i calculen que trigaran unes 24 hores a retirar tots els enderrocs.

Els efectius d'emergències han assegurat l'escenari per garantir la seguretat dels efectius que s'encarregaran de treure les runes, i d'altres han accedit dins de l'edifici per la part superior per repassar les parets i fer caure de manera controlada els materials inestables.

A mitja tarda, les persones residents als blocs propers a l'edifici esfondrat han pogut tornar a casa, i els Bombers han assistit als operaris de les empreses de subministraments que treballen per restablir els serveis tallats des de primera hora del matí.

Per part de Protecció Civil de la Generalitat, estan avaluant si els veïns residents als pisos que no han resultat esfondrats del bloc afectat podran tornar a casa o s'hauran de reallotjar, unes 40 persones.

Efectius mobilitzats



S'ha rebut l'avís de l'incident cap a les 10.35 hores, moment en què s'han activat el Grup d'Estructures Col·lapsades (Grec); el Grup Canino de Cerca; el Grup d'Actuacions Especials (Grae), i tres dotacions del Grup Operatiu de Suport, entre d'altres.

A més a més, s'han mobilitzat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra; del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i de la Policia Local de la ciutat.

Protecció Civil manté en prealerta el pla d'emergències Procicat i es mantenen al lloc tres tècnics de l'operativa territorial per fer un seguiment de l'emergència.

També la Creu Roja ha portat provisions per a les persones evacuades, que han estat acollides al casal d'Avis Raval de Badalona, a més del personal del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona per atendre els desallotjats.

En declaracions als mitjans, l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha explicat que l'Ajuntament no té constància de cap expedient per obres al lloc i que els veïns li han dit que l'edifici va passar una inspecció tècnica fa un mes.

A més, el consistori estudiarà si s'han de fer inspeccions preventives als edificis contigus --que s'han desallotjat durant unes hores-- perquè "és el mateix tipus de construcció".

Albiol ha detallat que els afectats estan sent atesos en un equipament municipal proper a l'edifici, on reben ajut psicològic i mèdic, i ha sostingut que el consistori facilitarà un hotel als veïns que no tinguin on quedar-se.