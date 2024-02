Foto: EuropaPress, Freepik

Agents de la Policia Nacional han clavat un nou cop a una organització criminal d'àmbit internacional dedicada a l'estafa del “fill en dificultats”. S'han aclarit 95 denúncies amb un perjudici econòmic de 410.000 euros per a les víctimes i s'han arrestat 65 persones establertes a la Màlaga, Catalunya i Madrid, i dos són els caps de la trama. Durant l'operatiu va ser intervingut un ordinador portàtil on s'han localitzat més de 500 arxius de fulls de càlcul amb dades personals de possibles víctimes.

L'inici de les indagacions va tenir lloc el febrer del 2022 quan els investigadors van detectar a Sevilla un augment considerable de denúncies perpetrades mitjançant l'estafa coneguda com el “fill en dificultats”. En aquest tipus d'estafes els ciberdelinqüents, a través de converses per mitjà d'aplicacions de missatgeria instantània, es dirigeixen a les víctimes simulant ser els seus fills i convencent-los de trobar-se en una situació delicada. Posteriorment els sol·liciten diverses quantitats de diners, generalment a través de transferències bancàries.

Màlaga, un dels nuclis d'origen de les estafes

Un cop avançades les investigacions de les centenars de denúncies rebudes en un període de diversos mesos, els agents van poder localitzar a la província malaguenya un dels nuclis d'origen de les estafes perpetrades, en què es va localitzar una cèl·lula integrada per diversos individus. que actuaven sota les ordres de graons superiors de lorganització criminal responsable.

Com a conseqüència de les indagacions desenvolupades es van identificar diverses persones que ocupaven un esglaó principal dins la trama, així com multitud d'altres persones repartides per tot el territori nacional, especialment a Màlaga i Girona, amb diferents comeses dins de l'entramat criminal com ara recaptadors, captadors de mules informàtiques o les mateixes mules informàtiques.

La primera de les detencions va tenir lloc l'agost del 2023 a Torremolinos (Màlaga), quan va ser localitzat un ciutadà neerlandès considerat com el capitost de l'organització. Durant el registre domiciliari se li va intervenir un ordinador portàtil i un telèfon mòbil les anàlisis posteriors del qual van reflectir el mètode utilitzat pel grup criminal per dur a terme les estafes.

Posteriorment, el novembre del mateix any es va arrestar a Fuengirola (Màlaga) un altre dels considerats líders de la trama, també neerlandès, juntament amb els seus col·laboradors més estrets, entre els quals es van identificar set ciutadans més de la mateixa nacionalitat. Aquests tenien com a comesa principal la recaptació dels diners estafats, per la qual cosa es desplaçaven des dels Països Baixos fins a la Costa del Sol, creuant Espanya a través de Girona , per rebre els beneficis econòmics per part dels esglaons inferiors de l'organització i també desenvolupaven tasques de capitació d'altres mules. Cal destacar que aquestes persones portaven un elevat nivell de vida allotjant-se a hotels de luxe i conduint cotxes de lloguer d'alta gamma.

Una base de dades de més de 500 fitxers amb dades personals

El seu modus operandi consistia en un primer lloc a adquirir bases de dades de potencials víctimes per al posterior enviament massiu de SMS. Al disc dur de l'ordinador portàtil intervingut es van localitzar més de 500 arxius de fulls de càlcul, on es relacionaven les dades personals de persones prèviament filtrades segons sexe, edat, país, entitat bancària o ciutat de residència. Així mateix es van localitzar fitxers amb prop de 150.000 registres en cadascun dels fitxers.

Un cop realitzat l'enviament massiu de SMS, les persones que haguessin caigut a l'engany contactaven, a través dels números de telèfon indicats als missatges inicials, amb persones prèviament designades per aconseguir que les víctimes seguissin indicacions per caure al parany. El pas següent consistia en la interposició de barreres per evitar ser descoberts, mitjançant un trànsit continu de comptes bancaris a noms de tercers. Aquests comptes eren aconseguits a través del boca a boca o bé contactant a través de les xarxes socials oferint una comissió.

Finalment els agents han aconseguit desmantellar l'organització criminal amb la detenció de 65 persones, dos dels quals són els caps, a més d'identificar-se 221 individus com a cooperadors en el delicte, tant en territori nacional com internacional, i s'han aclarit 95 denúncies amb un menyscapte econòmic fins a la data de 410.000 euros. L'operació continua oberta en espera que noves denúncies siguin relacionades amb aquests fets.