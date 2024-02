Diversos agents del cos de Bombers treballen després de l'esfondrament d'un edifici a Badalona, el 6 de febrer del 2024, a Badalona, Barcelona, Catalunya (Espanya). Els Bombers de la Generalitat han evacuat dos edificis al número 9 del carrer Canigó de Ba - Lorena Sopêna - Europa Press

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que la possible causa de l'esfondrament d'un edifici de cinc blocs de la ciutat on han mort tres persones és "la manca de qualitat d'alguns materials del sostre del quart pis" de la finca.

Així ho ha dit en declaracions als mitjans aquest dimecres des del carrer Canigó, on hi ha hagut el sinistre, i ha repetit que l'edifici va passar la inspecció tècnica fa poques setmanes.

Actualment, els Bombers de la Generalitat estan treballant per retirar els enderrocs i, quan hagin finalitzat, traslladaran als serveis tècnics de l'Ajuntament la custòdia de l'edifici.

Decret d'emergència



Albiol també ha dit que, des del consistori, estan atenent els familiars de les víctimes i veïns de l'immoble, i que preveu aprovar un decret d'emergència aquest dijous que ve per veure "l'abast i la magnitud de la tragèdia".

"Aquest decret serà perquè totes les accions que s'estan duent a terme i les que es faran les properes hores es puguin materialitzar sense problemes des del punt de vista administratiu", ha afegit.

A més, ha destacat la "exemplar" coordinació entre cossos policials i d'emergències, que estan treballant per acabar de confirmar que no hi hagi més víctimes.

"Em preocupa que aquesta situació similar es pugui trobar a altres habitatges de l'entorn, que són de la mateixa promoció. Valorarem i actuarem. Hem de tenir clares quines són les accions que hem de prendre i també les competències que podem exercir des de l'Ajuntament" , ha conclòs Albiol, i ha dit que no té constància que s'hagin de prendre mesures d'urgència habitacional.

Un home i dues dones, víctimes



Albiol ha detallat que les tres víctimes de l'esfondrament d'aquest dimarts corresponen a un home i dues dones.

Una de les dones és una mare estrangera amb dues filles i sense família; l'altre és un home que havia estat pare fa un mes i la dona i el nadó del qual havien sortit de l'edifici minuts abans de l'incident, i de la tercera víctima no han transcendit detalls.

Per part seva, la cap d'intervenció de l'esfondrament dels Bombers de la Generalitat, la subinspectora Mari Muñoz, ha reiterat que han localitzat tres víctimes: "Ens queda per descartar que no hi hagi més víctimes, encara que considerem que no és una hipòtesi. No hi ha cap indicis que ens faci pensar això”.

També ha dit que els efectius del cos d'emergències acabaran de desenrunar l'edifici, que acabaran a mitja tarda d'aquest dimecres, i que, de moment, els veïns dels pisos adjacents no poden accedir als seus habitatges.