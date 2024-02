Foto: Policia Local d'Alcúdia

El menor que havia desaparegut dilluns passat 5 de febrer a Palma ha estat localitzat en perfecte estat a la zona del Coll Baix d' Alcúdia , segons ha informat la Policia Local d'aquesta localitat balear.

Dimecres 7 de febrer, la Policia Local havia demanat col·laboració ciutadana per localitzar el menor, desaparegut des de dilluns i que havia estat vist per última vegada un autobús del TIB amb destinació a Can Picafort.

L'àrea de Seguretat Ciutadana ha estat en coordinació amb el 112 i al dispositiu han participat Policia Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil.