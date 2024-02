L'acusat de deixar morir la seva mare de gana i set compareix davant el tribunal a la primera sessió del judici - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

L'Audiència de Sevilla ha condemnat tres anys de presó per un delicte d'homicidi per imprudència en la modalitat de comissió per omissió, l'home jutjat recentment per un jurat popular per deixar morir la seva mare malalta el mes d'agost de l'any 2022 a un habitatge de la capital sevillana, tot això després de l'acord de conformitat aconseguit entre la Fiscalia, la defensa i el mateix encausat durant la mateixa vista, segons ha informat l'Oficina de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) i havia avançat Diari de Sevilla.

Inicialment, la Fiscalia va sol·licitar per a l'acusat un total de 17 anys de presó per un delicte d'homicidi amb agreujament de vulnerabilitat especial de la víctima, però un cop iniciat el judici, i ja en el tràmit de conclusions, el Ministeri Públic va modificar la seva qualificació dels fets com a constitutius d'un delicte d'homicidi per imprudència en la modalitat de comissió per omissió, sol·licitant la pena de tres anys de presó, petició amb què van mostrar la conformitat l'advocat de la defensa i el mateix acusat, José Francisaco PF, després del que es va procedir a la dissolució del jurat.

A la sentència, datada el dia 18 de gener, l'Audiència Provincial declara provat per conformitat de l'acusat que la víctima, de 88 anys, vivia sola en un pis a la capital sevillana, patint des de feia anys problemes de salut que van comportar que l'any 2005 se li practiqués una colostomia, tenint a més antecedents mèdics d'hipertensió arterial i diabetis.

En aquest sentit, la morta comptava com a única família directa amb el seu fill, que des de l'operació acudia a visitar-la amb freqüència al seu pis i s'encarregava de la seva atenció, "malgrat això no la va portar a cap metge o centre d'atenció sanitària des del 2016".

Segons la sentència, des d'unes tres setmanes abans del 17 d'agost del 2022, la víctima es va "encaminar" al seu pis, "perdent tota mobilitat i esdevenint totalment dependent per a les activitats de la vida diària".

Signes de deshidratació i desnutrició



L'Audiència considera provat que, malgrat que l'acusat ja la visitaria pràcticament cada dia, "amb desatenció de les regles de conducta més elementals, no li va proporcionar alimentació, hidratació i moviments posturals al llit, ni va fer el necessari perquè ella rebés assistència mèdica".

Així mateix, el condemnat "no li va col·locar bosses al colostoma per a la recollida de la femta" ni tampoc va dur a terme "actuació alguna per netejar el seu entorn, ni per netejar-la, sense acudir tampoc als serveis socials o trucar a un metge oa un telèfon d'emergències o assistència domiciliària perquè l'atenguessin, cosa que va desembocar en la mort de la seva mare.

Durant el judici, l'inculpat va al·legar en la defensa que patia la síndrome de l'"estrès del cuidador", exposant que com que la seva mare "no sortia" de l'habitatge i no demanava "res" d'ajuda, ell havia d'encarregar-se de tot respecte a ella, afrontant un "patiment d'anys i anys" davant el qual se sentia "sobrepassat", fins a arribar a estar "paralitzat" en aquells dies.

La sentència condemnatòria precisa que la víctima va morir entre les 10.00 i les 12.00 hores del dia 17 d'agost de 2022 a conseqüència d'una fallada multiorgànica secundària a deshidratació i desnutrició severes ia sobreinfecció d'úlceres de decúbit amb miasi (infestació per larves de mosques), sent el mecanisme de la mort "l'omissió d'alimentació, hidratació i cures elementals en una persona enllitat i totalment dependent per a les activitats de la vida diària".

Mort en "condicions inhumanes"



L'Audiència afegeix que, després de la mort de la seva mare, l'acusat va donar avís el mateix dia a la tarda a Emergències 112 informant del decés, de manera que, una vegada personats al domicili de la morta, els serveis sanitaris i la Policia van poder comprovar que la dona "havia mort en condicions inhumanes, trobant-se l'habitatge en lamentables condicions de salubritat, amb insectes, sense neteja i amb una olor nauseabunda", mentre que el cadàver de la víctima "es trobava sobre el matalàs del llit, sense llençols, amb un coixí brut sota el cap i envoltat i cobert de femta i brutícia".

Per acabar, la sentència afirma que el cadàver "presentava marcats signes de deshidratació i desnutrició, múltiples úlceres amb olor fètida secundàries al decúbit prolongat ia l'absència de mobilització i cures posturals (...)", ressaltant que les lesions existents al cadàver "presentaven clars signes de vitalitat, indicatius de la seva producció en vida de la morta".

L'acusat no presentava cap alteració psíquica que interferís en les seves capacitats intel·lectives o volitives, encara que, en relació amb la situació en què es trobava la morta, "per no fer servir la diligència més elemental, no va ser capaç d'identificar la gravetat de la situació de la seva mare, ni va ser capaç d'identificar o posar en relació la mort de la seva mare amb la no prestació per part seva de les cures necessàries, identificant el desenllaç de la mort com un resultat propi de les xacres de la seva mare derivades de la seva edat" .