Agents de la Policia Nacional han detingut nou persones pel segrest de dos homes a Madrid, que han estat rescatats d'una casa okupa pel Grup Especial d'Operacions (GEO) , ha informat aquest divendres la Direcció General de la Policia.

Les víctimes van anar enganyats a una cita per a la compravenda d?un vehicle de segona mà. Els segrestadors van amenaçar les víctimes amb una arma de foc i els van introduir per la força al vehicle amb què van fugir. Als arrestats, tres dones i sis homes, se'ls imputen els delictes de segrest, lesions i robatori amb violència i intimidació.

La investigació de l'anomenada 'operació Maverick' es va iniciar el dia 17 de gener passat, després de rebre la denúncia dels familiars de les víctimes. Els segrestadors s'hi havien posat en contacte per exigir-los el pagament d'una quantitat de diners a canvi de l'alliberament dels parents. S'efectuà un pagament, que s'efectuà i fou recuperat posteriorment pels agents; i van demanar un segon sense èxit.

Els delinqüents havien sostret als segrestats els diners que portaven per a la compra del cotxe, així com el mateix vehicle, amb què s'havien desplaçat al lloc de la trobada.

Després de la feina de recerca, es va poder determinar una possible localització dels implicats. Es tractava d'un edifici abandonat a la capital, que està ocupat en la seva totalitat, cosa que dificultava enormement la tasca policial.

Després de diverses comunicacions entre els segrestadors i la família de les víctimes per intentar arribar a un acord econòmic per a l'alliberament dels retinguts, el dia 19 de gener es va establir un dispositiu per a l'alliberament de les víctimes i la detenció dels implicats al segrest . Finalment, van intervenir agents dels GEO per accedir a l'interior de l'edifici ocupat, on van ser localitzats els segrestats , i van procedir immediatament a alliberar-los, en aparent bon estat de salut.

ELS DETINGUTS

L'operatiu es va saldar amb la detenció de vuit persones --tres al mateix cotxe dels raptats-- com a presumptes responsables dels delictes de segrest, lesions i robatori amb violència i intimidació, i quatre dies després van capturar una novena persona presumptament implicada en els fets.

Dos dels detinguts tenen antecedents. Són sis espanyols, dos colombians i un peruà menor. Els més grans tenen entre 23 i 62 anys. Entre els arrestats hi ha Ramón Santiago Jiménez, àlies 'Ramón', de 37 anys, un dels condemnats cunado era menor per raptar, atropellar i cremar viva la jove getafense amb discapacitat Sandra Palo el 2003.

Després de fer nou anys d'internament en un centre va continuar la seva activitat delictiva. L'últim de la seva vintena d'antecedents va tenir lloc l'estiu del 2022, quan l'ara raper va ser detingut per ruixar un home amb un extintor per robar-li 6.000 euros.

Després del pas a disposició judicial dels arrestats, es va decretar l'ingrés immediat a la presó per a tres d'ells, entre ells 'Ramón'. Després del registre efectuat, es van intervenir més de 16.000 euros en efectiu, una escopeta de repetició i dos vehicles. L'operació continua oberta.