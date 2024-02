L'incident, que va cobrar la vida de dos agents valents, ha desencadenat una indignació generalitzada i renovades demandes d'acció per part d'associacions i sindicats policials.

La direcció general de la Guàrdia Civil ha confirmat en un comunicat la mort de dos agents i dos ferits més, un de gravetat i un altre lleu, després de ser envestits per una narcolanca a Barbate, província de Cadis.

Un dels agents morts, Miguel Ángel, de 39 anys i natural de San Fernando (Cadis), amb parella i una filla, pertanyia a un equip del Grup d'Especialistes d'Activitats Subaquàtiques (GEAS). L'altre guàrdia civil que va perdre la vida, David, era agent del Grup d'Acció Ràpida (GAR). Nascut a Barcelona, tenia 43 anys, estava casat amb una dona i tenia dos fills.

Segons ha explicat l'Institut Armat, avui la Guàrdia Civil ha establert un dispositiu al Port de Barbate per identificar els ocupants de diverses embarcacions d'alta velocitat.

"En el moment d'acostar-se a les embarcacions, una ha envestit bruscament contra la patrullera del GEAS de la Guàrdia Civil, ocupada per sis agents", ha detallat. Com a conseqüència de l'envestida, han mort dos guàrdies civils, un agent del GEAS i un altre del GAR. A més, han resultat ferits dos agents més, un de gravetat i un altre lleu.

A les xarxes socials s'han difós vídeos de diversos minuts de durada amb persones des del moll victorejant els narcotraficants perquè enfonsessin les llanxes de la Guàrdia Civil. En aquests moments s'ha desplegat un important desplegament de dotacions policials a la zona.

Precisament, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest divendres que al Campo Gibraltar ja s'està "gairebé" en una consideració "de facto" com a Zona d'Especial Singularitat, una reclamació constant d'associacions antidroga i col·lectius policials.

En declaracions als periodistes després de presentar a Algesires (Cadis) el quart Pla Especial de Seguretat per al Camp de Gibraltar que abasta sis províncies andaluses, el ministre ha defensat que en aquesta comarca ja està en curs aquest pla i que el Govern ha destinat” recursos econòmics tant a nivell personal com a nivell material” que ho fan mereixedor de “de facto, no de dret” d'aquesta declaració.

El titular d'Interior ha destacat que el nombre d'efectius a Andalusia ha crescut un 11% els últims cinc anys i un 16%, concretament, al Camp de Gibraltar. "Tenim un nombre d'efectius històric avui i hem incrementat també un 38% les retribucions dels nostres policies i els nostres guàrdies civils", ha declarat el ministre sobre això.

En un altre punt, el Ministeri de l'Interior ha explicat que Policia Nacional i Guàrdia Civil han confiscat 1.668 tones de droga al territori de desplegament del Pla Especial de Seguretat per al Camp de Gibraltar des que el juliol del 2018 posés en marxa aquesta estratègia operativa policial per combatre les organitzacions dedicades al narcotràfic i el contraban en aquesta comarca gaditana.

REACCIONS D'ASSOCIACIONS



Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) han lamentat profundament aquests "tràgics fets" i, en espera de conèixer més detalls del que ha passat, han exigit al Ministeri de l'Interior "una profunda investigació d'aquests fets greument ocorreguts".

L'associació professional Justícia per a la Guàrdia Civil (Jucil) ha recordat que ha demanat millors mitjans per a la zona, i ha lamentat la mort de dos agents i un altre ferit greu. "Vam cridar alt i clar que el cruel assassinat de dos guàrdia civils fan necessària una resposta immediata i contundent del Ministeri de l'Interior", ha defensat, alhora que ha demanat el reforç d'efectius i la posada en marxa de la Zona d'Especial Singularitat" per lluitar contra els criminals narcotraficants que avui han fet un pas més en la seva escalada cap a una delinqüència cada cop més perillosa per als ciutadans".

Així mateix, Jucil ha lamentat les imatges i vídeos publicats en xarxes socials, amb persones "aclamant els autors d'aquest assassinat i rient dels guàrdies civils" que, "amb els seus pobres i escassos mitjans, han mort quan intentaven complir amb el seu deure: evitar el narcotràfic i l'entrada de droga”. A més, ha demanat la dimissió del ministre de l'Interior "qui s'ha mostrat incapaç de resoldre els problemes greus que el narcotràfic ocasiona al sud d'Espanya", segons ha denunciat.

Des del sindicat de la Policia Nacional, Jupol, també han criticat el Pla Especial del Camp de Gibraltar que va presentar Marlaska, insistint que és un "autèntic fracàs" perquè els narcos segueixen campant "com més aviat", per la qual cosa han reclamat la dimissió del titular dInterior.