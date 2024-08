Mor un banyista a la Cala Montgó de Torroella de Montgrí (Girona)

Platja on l'home ha mort ofegat - PROTECCIÓ CIVIL

Un home d?uns 60 anys ha mort aquest dissabte mentre es banyava a la Cala Montgó de Torroella de Montgrí (Girona), ha informat Protecció Civil en un comunicat.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut la trucada per aquest incident a les 8.40 hores per part d'uns testimonis que alertaven que havien tret de l'aigua una persona inconscient.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat un helicòpter medicalitzat i dues unitats terrestres, que han començat les maniobres de RCP però no han pogut reanimar la víctima.

Al lloc s'hi han desplaçat també efectius de la policia local, dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil, que es fan càrrec de les diligències.

No ha estat identificat

La persona encara no ha estat identificada ia la platja on ha passat l'incident encara no havia començat el servei de vigilància.

Es tracta de la tretzena víctima mortal a les platges de Catalunya des que va començar la campanya i Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a platges, piscines i aigües interiors aquest estiu.