Centenars de persones van tornar a presenciar el passat dimecres 6 de juliol de l'espectacle pirotècnic del Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona, que ha iniciat la seva 30a edició. Aquest esdeveniment ha fet ressorgir de nou l'esperit de festivitat de la ciutat després de dos anys de suspensió a causa de la pandèmia.

Aquest dimecres va ser el torn de la pirotècnia Gironina (València-Catalunya), avui dijous 7 tindrà lloc la pirotècnia Zarzoso (Castelló), i divendres la protagonitzarà Mediterráneo (València). El certamen concluirà dissabte amb la francesa Mille et une Étoiles, i el diumenge al migdia el veredicte es farà públic. Les empreses participants, aquest any arribades d'Espanya i d'altres parts d'Europa, competeixen per la possibilitat de representar la Festa Major de Santa Tecla, a més d'optar a un premi en metàl·lic.

El Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona té origen l'any 1990, oferint als veïns i visitants de la turística ciutat un meravellós espectacle de llums i colors. Les actuacions protècniques tenen lloc a dos quarts d'onze a la punta del Miracle, de manera que el públic pot gaudir d'aquesta festivitat a primera línia de platja, on tampoc falta una diversa oferta de restauració per a acompanyar la nit.