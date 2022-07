Els treballs realitzats al pont mòbil del Port de Tarragona han consistit en el fresat de franges, la soldadura de les fissures i la pavimentació/ @EP

El Port de Tarragona ha donat per finalitzades les obres de millora del ferm del pont mòbil en menys de la meitat del temps previst , segons ha informat un comunicat de la infraestructura aquest dijous.

Els treballs han consistit en el fresat de franges d'1,2 metres d'amplada coincidents amb les zones de pas de les rodes dels vehicles, la soldadura de les fissures a la taula metàl·lica i la reposició del paviment en aquestes franges. Tot això s'ha pogut fer en tres caps de setmana , en lloc dels vuit previstos inicialment per l'augment dels equips de treball.

El Port de Tarragona , a més, funciona com un enclavament molt important a la Mediterrània, amb una activitat comercial molt potent en relació a Europa. Més enllà del seu paper com a plataforma logística de càrrega/descàrrega i emmagatzematge, aquest port està duent a terme una iniciativa per a la readaptació i actualització de les seves infraestructures, per tal que aquestes responguin a les noves necessitats del sector.

En aquest marc, els objectius immediats del Port de Tarragona són la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), diversificar els trànsits, consolidar l'arribada de creuers i contribuir estratègicament amb tots els agents del territori per arribar a noves inversions privades i públiques. També s'està tramitant el nou pla director (2015-2035) que arreplegarà les infraestructures amb què es dotarà el port en el futur immediat.