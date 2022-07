A la presentació del programa aquest dimecres, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha destacat que aquesta edició és excepcional perquè torna als carrers i recupera la presencialitat després de les restriccions de la pandèmia, a més de per la seva aposta pel talent local, ha informat lAjuntament en un comunicat.

La festa començarà amb l'espectacle inaugural 'Setembre', una lectura contemporània de la figura de Santa Tecla ideada i dirigida per Marc Chornet, i clourà l'edició un concert dedicat a la patrona compost per Josep Vila i dirigit per Xavier Pastrana a la Catedral de Tarragona.